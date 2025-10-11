20.4 C
Firenze
sabato 11 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Sinner riprenderà la corsa che lo porterà alle Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre, giocando il ricchissimo torneo esibizione ‘Six Kings Slam’, a cui arriverà da campione in carica, di scena a Riad dal 15 al 18 ottobre. 

La partenza di Sinner per l’Arabia Saudita è prevista per la giornata di domani, domenica 12 ottobre, e il debutto sarà contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinale. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, eliminato a sorpresa dalla ‘favola’ Vacherot a Shanghai.
 

Il ritorno in campo di Sinner è quindi previsto per mercoledì 15 ottobre alle 18.30 ora italiana, seguito dall’altro quarto di finale tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.4 ° C
22.3 °
19.8 °
74 %
0.5kmh
11 %
Sab
23 °
Dom
25 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1298)ultimora (949)tec (71)Lav (58)sal (55)vid (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati