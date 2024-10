Six Kings Slam, a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic

(Adnkronos) –

Ultima battaglia tra Rafael Nadal e Novak Djokovic nella finalina per il terzo e quarto posto nell’evento esibizione Six Kings Slam in programma domani, sabato 19 ottobre. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera incredibile. La sua rivalità con Djokovic è stata uno dei pilastri dello sport negli ultimi 15 anni e ci sarà un incontro finale in Arabia Saudita. Nadal, che non giocava dalle Olimpiadi, è stato battuto 6-3, 6-3 dal connazionale Carlos Alcaraz nella semifinale a Riad. Djokovic, secondo classificato a Shanghai la scorsa settimana, ha perso 6-2, 6-7 (0-7), 6-4 contro Jannik Sinner nell’altra semifinale. Un’ultima sfida dopo le loro battaglie nel corso degli anni, con la coppia che si è incontrata 60 volte a livello Atp Tour e Grande Slam. “Mi sento molto supportato e amato in tutto il mondo”, ha detto Nadal in campo dopo la sua sconfitta contro Alcaraz. “Sono davvero molto fortunato ad aver avuto una carriera lunga e di successo. Probabilmente mi allenerò venerdì, sto facendo del mio meglio ogni singolo giorno per migliorare sempre di più, ma ho la Coppa Davis davanti a me tra un mese e ogni giorno è un’opportunità per migliorare per questo”. Sinner e Alcaraz invece si affronteranno di nuovo nella finale di sabato, con il vincitore che si porterà a casa un premio record di 6 milioni di dollari. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)