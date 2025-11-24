Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Adnkronos) –

Fratelli d’Italia e il Pd crescono. Il Movimento 5 Stelle cala. E’ il podio delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 24 novembre, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma saldamente primo partito e prosegue l’ascesa.

La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e sale al 31,6%. Rimane ampio il vantaggio sul Pd di Elly Schlein, che cresce dello 0,3% e arriva al 22,3%. Passo indietro per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lascia sul terreno lo 0,3% e scivola al 12,5%.

Passo indietro dello 0,1% per Forza Italia e Lega, che si attestano rispettivamente al 7,9% e al 7,7%. Arrivano al 7% Verdi e Sinistra, con il progresso dello 0,1%. Più indietro Azione al 3,3%, Italia viva al 2,5%, Più Europa all’1,4% e Noi moderati all’1,2%. Le altre liste complessivamente valgono il 2,6%

