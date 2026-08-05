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Sorpresa a Montreal, Zverev subito eliminato

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(Adnkronos) –
Alex Zverev subito k.o. all’Atp Masters 1000 di Montreal, in Canada. Il tedesco, testa di serie numero 1 del torneo canadese, viene sconfitto all’esordio da Tallon Griekspoor. Nel match del secondo turno, l’olandese si impone per 6-7 (3-7), 6-2, 6-4 in 2h09′. Dopo la finale persa a Wimbledon contro Jannik Sinner, che rientrerà nel circuito a Cincinnati con le ‘pile cariche’, il tedesco comincia malissimo l’avventura sul cemento nordamericano, con un passo falso nel percorso di avvicinamento all’US Open che si gioca dalla fine del mese a New York.  

Vittoria di Lorenzo Musetti, numero 11 del tabellone, che debutta al secondo round superando il qualificato colombiano Nicolas Mejia per 7-6 (10-8), 6-2. Tra i big, lo statunitense Ben Shelton – testa di serie numero 5 – vince il derby con Jenson Brooksby per 6-3, 7-5. Eliminato invece Taylor Fritz. La testa di serie numero 7 cede all’argentino Thiago Agustin Tirante, che si impone con lo score di 7-5, 6-3. 

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