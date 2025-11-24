10.5 C
Spagna, "attacco jihadista" a Madrid: 18enne ferisce tre persone

(Adnkronos) – Tre persone sono state ferite a Madrid da un 18enne in quello che è stato definito un “attacco jihadista”. Lo ha riferito il giornale OkDiario, secondo cui l’aggressione è avvenuta sabato intorno alle 14 nel centro della capitale spagnola.  

Gli agenti hanno trovato il sospetto, identificato come “maghrebino”, a casa sua, dopo essere stati allertati dal fratello, preoccupato per il “comportamento aggressivo”. Gli agenti dell’unità antiterrorismo hanno tentato dapprima di immobilizzare con il taser il 18enne, armato di machete, che urlava “Allah akbar”, poi hanno aperto il fuoco, ferendolo in modo grave. Il giovane è ricoverato in ospedale, mentre le autorità hanno aperto un’inchiesta per “attentato jihadista”. 

