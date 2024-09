Spagna, Rafa Mir arrestato: accuse di violenza sessuale

(Adnkronos) – Rafa Mir, 27enne attaccante spagnolo del Valencia, è stato arrestato per violenza sessuale. Il giocatore, in prestito dal Valencia, secondo i media spagnoli sarebbe stato denunciato per una presunta violenza sessuale ai danni di due ragazze di circa 25 anni. La violenza sarebbe avvenuta in casa del calciatore e nella vicenda sarebbe coinvolto un altro uomo, che è stato arrestato. Le ragazze, secondo l’emittente Cadena Ser, hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)