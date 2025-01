Stati Uniti, sparatoria in un liceo: colpisce due studenti, poi si suicida

(Adnkronos) – Paura negli Stati Uniti. Nella mensa di un liceo di

Nashville è stato aperto il fuoco, colpendo almeno due studenti, con l’attentatore che ha poi rivolto l’arma contro di sé e si è sparato. Lo riferiscono i media americani che non confermano se vi siano morti. Il distretto scolastico ha comunque comunicato che “la persona responsabile della sparatoria non è più una minaccia”, spiegando che la Antioch High School è in lockdown. La Cnn riferisce che il killer sarebbe un altro studente del liceo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)