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Stretto di Hormuz diventa ‘Stretto di Trump’: la nuova mappa condivisa su Truth

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(Adnkronos) – Nuova provocazione di Donald Trump nella crisi con l’Iran. In un post pubblicato su Truth, il presidente Usa ha condiviso una mappa dello Stretto di Hormuz ribattezzandolo provocatoriamente ‘Stretto di Trump’, con tanto di petroliere americane che transitano senza ostacoli. 

Il riferimento allo ‘Stretto di Trump’, tra ironia e sfida, arriva mentre Washington valuta opzioni militari e mantiene alta la pressione su Teheran, anche attraverso il controllo della rotta energetica più sensibile al mondo, da cui passa circa il 20% del petrolio globale. 

Il presidente ha rivendicato l’efficacia del blocco navale contro l’Iran, definendolo uno strumento decisivo per costringere Teheran a cedere sul dossier nucleare, accompagnando il messaggio con toni duri sulla superiorità militare americana 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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