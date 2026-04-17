Successo 1° prova tecnica congiunta interoperabilità europea pagamenti tra Bancomat, Epi e Sibs-mb way

(Adnkronos) – Bancomat, Sibs-mb way ed Epi company (Epi- european payments initiative) annunciano il completamento con successo di una prova tecnica congiunta (proof of concept -poc) che ha dimostrato l’interoperabilità delle rispettive soluzioni di pagamento mobile per transazioni in negozio transfrontaliere. Si tratta di un risultato concreto della collaborazione avviata con il memorandum of understanding (mou) firmato nel febbraio 2026 da Bancomat, Bizum, Epi, Sibs-mb way e Vipps MobilePay, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni di pagamento paneuropee, sovrane e interoperabili. La prova ha validato la possibilità, per gli utenti di ciascuna applicazione di pagamento mobile coinvolta, di effettuare senza soluzione di continuità pagamenti retail all’estero tramite pagamenti da conusmatore a negozio (peer – to-merchant -P2M) basati su qr code. Gli utenti di Bancomat, Epi e Mb way hanno infatti potuto pagare con successo presso gli esercenti appartenenti agli altri circuiti, confermando la fattibilità di un modello di interoperabilità centrale comune, in grado di far funzionare soluzioni nazionali diverse in ambito transfrontaliero.

La sperimentazione è stata realizzata con il supporto operativo di importanti istituzioni finanziarie, tra cui La Banque Postale, Intesa Sanpaolo e le 28 banche aderenti a Mb way, e costituirà un riferimento per l’estensione del modello all’intera rete dei prestatori di servizi di pagamento (psp). Il progetto sottolinea il ruolo fondamentale dell’ecosistema nel rendere possibile una reale interoperabilità paneuropea. Dimostrando la fattibilità tecnica e operativa dei pagamenti qr code transfrontalieri, la poc pone basi solide per una collaborazione più ampia tra i partner nell’ambito del mou. Il progetto conferma che l’interoperabilità paneuropea può essere costruita a partire da soluzioni nazionali e paneuropee già esistenti, a beneficio di consumatori ed esercenti, rendendo i pagamenti digitali più semplici, sicuri e ampiamente accettati in tutta Europa.

Questo traguardo rafforza l’ambizione condivisa delle parti firmatarie di accelerare la diffusione di soluzioni di pagamento europee, sovrane e paneuropee, basate su cooperazione e innovazione. La roadmap prevede l’estensione ai pagamenti p2p cross-border nel 2026 e ai pagamenti e-commerce e point-of-sale nel 2027, inclusa l’abilitazione completa dei pagamenti nfc presso i punti vendita. «Questo risultato dimostra che l’Europa può raggiungere una vera interoperabilità valorizzando le proprie eccellenze. Con questa Proof of Concept, insieme ai partner, compiamo un passo decisivo verso pagamenti digitali più semplici, sicuri e autenticamente paneuropei. Un percorso che rafforza il ruolo di Bancomat come infrastruttura al servizio dell’Italia e dell’Europa”, ha dichiarato Fabrizio Burlando, amministratore delegato di Bancomat.

”In meno di un anno dall’annuncio della nostra collaborazione, i cittadini europei potranno pagare da una soluzione all’altra e da un Paese all’altro utilizzando il proprio strumento locale in modo sicuro e fluido. In Epi siamo lieti di vedere che il futuro sovrano dei pagamenti in Europa che avevamo immaginato sta già prendendo forma. I pagamenti transfrontalieri tramite circuiti locali diventeranno progressivamente la norma, sia tra privati sia nei pagamenti commerciali”, ha commentato Martina Weimert, ceo di Epi.

”Questa proof of concept rappresenta un traguardo fondamentale per i pagamenti europei. Crediamo fermamente che l’innovazione significhi mettere al centro consumatori ed esercenti, offrendo esperienze di pagamento digitali paneuropee sicure e senza interruzioni. Valorizzando la fiducia che milioni di europei ripongono già nelle proprie soluzioni nazionali e facendo leva sull’infrastruttura Sibs, stiamo costruendo le fondamenta di un ecosistema europeo davvero interoperabile, indipendente e resiliente”, ha dichiarato Teresa Mesquita, membro del consiglio di amministrazione di Sibs e Coo. Bancomat, il circuito di pagamento più diffuso e riconosciuto in Italia, è uno dei principali attori nel mercato dei pagamenti, con oltre 2,7 miliardi di transazioni annuali, per un valore di circa 200 miliardi di euro. Con il suo ecosistema integrato, Bancomatsoddisfa le esigenze di milioni di italiani, offrendo ogni soluzione dai prelievi tradizionali ai pagamenti digitali.

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