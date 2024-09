Temptation Island 2024, ecco le coppie della nuova edizione

(Adnkronos) –

‘Temptation Island’ torna dal 10 settembre in prima serata su Canale 5. Protagoniste sono 7 coppie, non sposate e senza figli, pronte a mettere alla prova la loro storia d’amore. Il racconto delle loro vicende è affidato nuovamente a Filippo Bisciglia. Ci sono Fabio (35 anni) e Sara (22 anni), che partecipano al ‘viaggio nei sentimenti’ per capire se valga la pena continuare la relazione, messa a dura prova dalla distanza: lui vive in provincia di Catanzaro, lei a Ravenna. Situazione analoga anche nella coppia formata da Diandra (37 anni) e Valerio (44 anni): lui vorrebbe che lei lasciasse le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove ha la sua famiglia e dove manterrebbe il suo lavoro. Lei, però, non vuole lasciare la sua vita nella Capitale. Tra Titty (24 anni) e Antonio (27 anni) è lui a scrivere al programma per la gelosia di lei. Dopo pochi mesi dall’inizio della relazione, Titty ha scoperto che Antonio aveva un’altra fidanzata. Per farsi perdonare si è tatuato il volto della sua ‘dolce metà’ sul polpaccio. Inoltre, per rassicurarla, a marzo 2024 sotto la Torre Eiffel, le ha chiesto di sposarlo. Mancanza di fiducia, dopo un tradimento, anche nella coppia formata da Alfred (25 anni) e Anna (27 anni) e in quella formata da Alfonso (25 anni) e Federica (20 anni), la quale racconta di non vivere più la sua età per la gelosia di lui. Problemi dovuti alla gelosia anche tra Millie (25 anni) e Michele (28 anni), lui ritiene che lei non abbia degli atteggiamenti giusti per una ragazza fidanzata. Infine, ci sono Giulia (30 anni) e Mirco (31 anni). ‘Temptation Island’ è per lei l’occasione per avere del tempo per se stessa, per lui l’opportunità di capire che strada deve prendere la relazione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)