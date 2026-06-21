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Tennis, Cerundolo vince il Queen’s. Tiafoe trionfa ad Halle e vola a Wimbledon da top 20

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(Adnkronos) –
Francisco Cerundolo ha conquistato il quinto titolo della sua carriera: oggi, domenica 21 giugno, il tennista argentino ha trionfato al Queen’s, andando a impreziosire così la sua bacheca dopo i quattro titoli 250 vinti in passato. Nella finale dell’Atp 500 inglese contro Tommy Paul, Cerundolo ha avuto la meglio in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-3, al termine di un match molto combattuto.  

Giornata che regala sorrisi anche a Frances Tiafoe, campione nell’Atp 500 di Halle, in Germania. Dieci anni dopo l’unica vittoria della sua carriera contro il connazionale Taylor Fritz, l’americano si è imposto nella finale del torneo tedesco contro il numero 7 del ranking Atp con un doppio 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Per l’americano si tratta del secondo trofeo in carriera sull’erba e del quarto complessivo nel circuito Atp, che arriva tre anni dopo la vittoria a Stoccarda. Con questo successo, Tiafoe si presenterà da top 20 a Wimbledon.  

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