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Terni, catturato il marito della donna presa a martellate sul bus

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(Adnkronos) – Catturato oggi dai carabinieri il marito della donna presa a martellate sull’autobus in provincia di Terni. L’uomo, in fuga da due giorni, come apprende il Tg1 si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell’aggressione. 

Il 43enne di origini marocchine il 9 maggio scorso aveva aggredito con un martello la moglie, una connazionale di 44 anni, a bordo di un autobus di linea a Stroncone. La donna è ricoverata all’Ospedale Santa Maria di Terni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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