lunedì 24 Novembre 2025
Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

(Adnkronos) – Il Como batte 5-1 il Torino nel primo dei due posticipi di oggi, lunedì 24 novembre, della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per gli ospiti doppietta di Addai, al 36′ e al 52′ e gol di Ramon al 72′, Nico Paz al 78′ e Baturina all’86’, per i padroni di casa rete del momentaneo pareggio di Vlasic su rigore al 47′ del primo tempo. In classifica i lariani salgono al sesto posto con 21 punti scavalcando la Juventus, mentre i granata restano fermi a quota 14 in undicesima posizione insieme alla Cremonese.  

sport

