Torna ‘Belve’, stasera la prima puntata della nuova stagione: ospiti, orario e novità

martedì 28 Ottobre 2025
(Adnkronos) – Questa sera inizia la sesta stagione di ‘Belve’, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. La stagione parte oggi, 28 ottobre, e prosegue ogni martedì per cinque puntate. 

Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo sono gli ospiti della prima puntata di stasera. E poi, per questa edizione, una sorpresa speciale e attesa: Maria De Filippi. 

L’appuntamento è alle 21.20 in prima serata su Rai 2. La puntata sarà poi disponibile on demand su RaiPlay. 

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Vladimiro Polchi, Francesca Filiasi, Gabriele Paglino, Antonio Pascale, Andrea Punzo. Regia di Mauro Stancati. 

