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Tragedia a Brno, due piloti muoiono dopo incidente

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tragedia nel mondo dei motori a Brno. Oggi, domenica 12 luglio, due piloti, Philipp Steinmayr e Adrian Rus, sono morti rispettivamente all’età di 33 e 44 anni, durante la gara di scena sul circuito della Repubblica Ceca durante la partenza della corsa riservata alle categorie Stk1000 e Superbike. La griglia vedeva presenti ben 47 piloti disposti su 16 file e la tragedia si è consumata proprio durante la partenza. 

Un problema tecnico alla moto ha bloccato la moto di Steinmayr, che si trovava in seconda posizione, che però non è riuscito a partire. Il pilota ha alzato subito la mano per avvertire gli ufficiali di gara e il resto della griglia, ma non è stato abbastanza per evitare l’impatto con Rus, che arrivava ad alta velocità. 

Steinmayr ha così perso la vita subito dopo l’incidente, mentre Rus è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. A dare la notizia è stata l’Endurance World Championship con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri profili ufficiali: “Con profondo dolore, il Campionato Mondiale Endurance FIM (FIM EWC) ha appreso della morte di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, in seguito a un incidente durante una prova del Campionato Internazionale Alpe Adria all’Automotodrom Brno”. 

“Philipp ha partecipato alla 24 Heures Motos 2026 con il team National Motos Honda FMA. I nostri pensieri sono con le famiglie, i cari e i team di entrambi i piloti, e con tutti coloro che li conoscevano”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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