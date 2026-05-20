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Trasporti: Marotta (Enac), ‘serve policy europea più strutturata su transizione e investimenti’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il quadro normativo di riferimento è quello che ci ha dato la normativa che indubbiamente presenta ulteriori complessità”. Così Andrea Marotta, direttore Ambiente e Mobilità sostenibile di Enac intervenuto all’incontro a Roma promosso dalla Fondazione Pacta, durante il quale è stato presentato uno studio di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. 

Marotta ha sottolineato come il settore si trovi oggi a operare “con mandati e obiettivi precisi”, ma all’interno di un contesto regolatorio che richiede ulteriori strumenti di accompagnamento. “Per fare in modo che le indicazioni diventino percorsi concreti – ha spiegato – accanto al lavoro dei think tank e dei centri di analisi, serve una presenza effettiva di policy, attività e investimenti nel settore”. 

Nel suo intervento, il direttore Enac ha evidenziato anche la dimensione industriale e internazionale della transizione. “Dobbiamo essere chiari – ha affermato – gli Stati Uniti sono intervenuti con strumenti di sostegno e incentivi. Anche l’Europa deve fare una scelta coerente, non di contrasto ma di sviluppo, soprattutto su settori strategici come startup e innovazione”. Marotta ha quindi richiamato la necessità di una visione più ampia e integrata: “Serve una policy complessiva di governo che tenga insieme normativa, investimenti e capacità di adattamento, perché la transizione energetica richiede flessibilità e realismo operativo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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