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Mascaretti (FI): “L’innovazione è la chiave per coniugare ambiente e competitività’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “È importante proteggere l’ambiente ma la strada non è fermare innovazione e sviluppo: al contrario, è proprio nell’innovazione che si trovano le risposte per la tutela ambientale”. Lo ha dichiarato Andrea Mascaretti, componente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, in occasione dell’incontro, avvenuto a Roma e promosso dalla fondazione Pacta, dedicato alla decarbonizzazione del trasporto aereo. 

Mascaretti ha sottolineato come i carburanti sostenibili rappresentino già oggi una prima risposta concreta alla riduzione dell’impatto ambientale. “I carburanti a minore impatto – ha spiegato – sono una soluzione già disponibile per ridurre l’inquinamento, ma ogni innovazione deve essere introdotta senza compromettere la tenuta economica del sistema”. Il deputato ha evidenziato la necessità di mantenere un equilibrio tra transizione ecologica e sostenibilità economica: “Se una nuova tecnologia, senza adeguati accorgimenti, genera effetti negativi sull’economia, il rischio è quello di mettere in difficoltà le imprese e di perdere posti di lavoro. Questo non è l’obiettivo”. 

Nel suo intervento ha inoltre richiamato il ruolo strategico del settore aeronautico “fondamentale perché garantisce la connettività globale e sostiene il business internazionale delle imprese italiane, permettendo di sviluppare relazioni e crescita economica per il Paese”. Mascaretti ha infine espresso fiducia nello sviluppo tecnologico: “Le nuove tecnologie, la ricerca nei carburanti e nella space economy ci porteranno a risultati sempre più avanzati, con un impatto ambientale sempre più ridotto”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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