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Treviso, incendio all’ippodromo Sant’Artemio: sei cavalli muoiono tra le fiamme

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Sei cavalli sono morti per un incendio di vaste proporzioni scoppiato oggi pomeriggio all’interno di una scuderia dell’ippodromo Sant’Artemio di Treviso.  

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso e Conegliano sono intervenute con 5 autobotti per domare le fiamme, che si sono propagate rapidamente anche a causa della presenza di paglia nella struttura. La scuderia risulta gravemente danneggiata e in parte collassata. 

L’incendio ha generato una densa nube nera visibile da chilometri di distanza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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