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Trovata 38enne britannica in una valigia ad Atene

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La polizia greca sta cercando di individuare le circostanze della morte di una donna britannica, dopo che il suo corpo è stato trovato in una valigia ad Atene. E’ quanto riferisce la tv di Stato greco Ert. Il canale tv ha affermato che i dati dell’Interpol hanno aiutato a identificare la trentottenne, che si ritiene sia arrivata in Grecia da Cipro all’inizio di questo mese. 

Il corpo è stato trovato il 18 luglio da un senza fissa dimora in un edificio abbandonato nel centro di Atene. Si ritiene che la donna sia morta tra i cinque e i sette giorni prima del ritrovamento, ha riferito l’Ert. La polizia greca contattata dall’Afp non ha rilasciato nell’immediato commenti sul caso. L’ambasciata britannica ad Atene non è stata raggiungibile per un commento. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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