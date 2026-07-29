35.4 C
Firenze
mercoledì 29 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Uefa boicotta i Mondiali? La reazione dopo proposta Fifa: “Calcio non è in vendita”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Uefa potrebbe boicottare i prossimi Mondiali. Il massimo organo di governo del calcio europeo sta accelerando i tempi per convocare questa settimana una riunione d’emergenza delle sue 55 federazioni affiliate, al fine di discutere i piani, tra cui c’è proprio il potenziale boicottaggio dei Mondiali 2030, per opporsi alla proposta della Fifa di raccogliere 20 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni a investitori esterni, secondo quanto riporta Espn da fonti della Uefa. 

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha annunciato ieri che l’organo di governo mondiale del calcio cercherà investitori per finanziare la Fifa Forward Enterprise (FFE), un organismo di nuova costituzione che assumerà il controllo delle attività commerciali e degli eventi, comprese le future edizioni della Coppa del Mondo maschile e femminile. Per fare tutto questo la Fifa sta intavolando discorsi con diversi soggetti tra cui la società di servizi finanziari JP Morgan, ma anche Thrive Eternal, società fondata da Joshua Kushner, il cui fratello Jared Kushner è genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.  

La Uefa già ieri ha replicato duramente al piano della Fifa affermando che “il calcio non è di sua proprietà” e che “non può venderlo” ma ora valuta altre azioni vista la forte oppozioni di diverse Federazioni alla proposta della Fifa e risulta “altamente probabile” che venga programmata una riunione virtuale della Uefa entro la fine della settimana. L’ipotesi del boicottaggio era stata avanzata dalla Uefa già alla proposta di disputare il Mondiale ogni due anni 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.4 ° C
36.7 °
33.6 °
37 %
0.9kmh
0 %
Mer
35 °
Gio
37 °
Ven
41 °
Sab
38 °
Dom
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1605)ultimora (1028)Video Adnkronos (287)Tecnologia (73)sport (62)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati