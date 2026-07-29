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Crollo in un cantiere a Mesagne, un morto e un ferito

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(Adnkronos) – Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita per il crollo verificatosi questa mattina in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La vittima è un operaio che è deceduto sul posto. Il ferito sarebbe il figlio di quest’ultimo che è stato portato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi ed è in fase di valutazione. Probabilmente verrà sottoposto a una tac. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale, vigili del fuoco, che stanno ancora operando, e personale dello Spesal. 

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