35.4 C
Firenze
mercoledì 29 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Centrosinistra, Guerini ad AdnTalks: “Primarie al momento strada più plausibile, Schlein candidata Pd”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mi pare che in questo momento la strada più più plausibile sia quella delle primarie”. Lo dice all’AdnKronos il presidente del Copasir e deputato Pd Lorenzo Guerini, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks, parlando della leadership del centrosinistra. 

Elly Schlein candidata premier del Pd? “Deciderà lei cosa fare ci mancherebbe. Però insomma che il segretario del Partito democratico sia il candidato del Partito democratico, mi sembra abbastanza scontato”, afferma Guerini. 

“Il perimetro” della coalizione di centrosinistra “deve essere un perimetro molto largo per dare il quadro di un’alleanza equilibrata, capace di confrontarsi con i temi del Paese. Quindi un perimetro che nasce dalla unità delle forze che si sono opposte al governo di centrodestra che va da Avs, passa da Cinque Stelle e Partito democratico e contiene anche il centro, diciamo da Italia Viva e le altre forze che hanno manifestato la volontà di essere in questa partita. Io credo che vada tenuta aperta la porta a tutti, anche a Calenda”.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.4 ° C
36.7 °
33.6 °
37 %
0.9kmh
0 %
Mer
35 °
Gio
37 °
Ven
41 °
Sab
38 °
Dom
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1605)ultimora (1028)Video Adnkronos (287)Tecnologia (73)sport (62)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati