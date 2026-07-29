Torino, ucciso durante una rapina: dopo 14 anni arrestati presunti autori

(Adnkronos) – A 14 anni dall’omicidio, sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, nel Torinese, che il 4 giugno 2013 subì una rapina da parte di tre malviventi, uno dei quali gli esplose contro vari colpi di pistola, uccidendolo.

A distanza di quattordici anni, gli investigatori dell’Arma, sotto il coordinamento della Procura di Torino, attraverso una minuziosa attività di indagine, sono riusciti a riaprire il caso e ad individuare con certezza i tre uomini, uno dei quali è deceduto otto anni fa; per gli altri due, sulla base delle evidenze raccolte, è stata richiesta una misura cautelare.

Per il primo dei due, un settantanovenne di origine sarda, sono scattate le manette lunedì quando è stato individuato e arrestato a Torino, e successivamente portato nel carcere torinese. Stessa sorte per il complice, cinquantatreenne torinese, sorpreso e arrestato ieri. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere.

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