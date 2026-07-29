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Theo Hernandez, ritorno in Italia? Si propone a Napoli e Juventus

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Theo Hernandez vuole tornare in Serie A. L’ex terzino del Milan, oggi all’Al Hilal, avrebbe espresso la volontà di fare ritorno in Italia dopo un solo anno dal suo arrivo in Arabia Saudita. Stando alle ultime news di calciomercato, il nazionale francese, fresco di quarto posto ai Mondiali 2026, si sarebbe proposto a Napoli e Juventus. 

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino si è proposto per primo al Napoli, con il ds Manna che sta studiando la fattibilità dell’operazione. La trattativa potrebbe essere agevolata dall’agente di Hernandez, Quilon, molto vicino proprio al club partenopeo, con cui ha chiuso operazioni come quella che ha portato all’ombra del Vesuvio Reina, Callejon e Albiol. 

Interessata al giocatore però non ci sarebbe soltanto il Napoli. Anche la Juventus avrebbe mostrato in passato l’intenzione di approfondire l’operazione e potrebbe sfruttare l’occasione, con i dialoghi che sono attualmente in corso dopo la proposta dell’agente di Theo. 

 

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