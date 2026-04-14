Trump attacca il Papa, analisi Spin Factor: 93% utenti social contro presidente Usa

(Adnkronos) –

Le dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV hanno attivato un ciclo di conversazioni particolarmente intenso nel panorama social italiano nelle ultime 24 ore. Il Presidente ha definito il Pontefice “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”, criticandone le posizioni su Iran, conflitti internazionali e interventi militari statunitensi. La risposta del Papa — incentrata sul richiamo al Vangelo e sul rifiuto di uno scontro politico diretto — è stata ampiamente rilanciata dagli utenti, che l’hanno interpretata come coerente con il ruolo istituzionale e spirituale del Pontefice. E’ quanto emerge dal report realizzato da Spin Factor in esclusiva per Adnkronos, tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening – sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana- AI driven.

Dal punto di vista dell’analisi, l’elemento più rilevante è la convergenza spontanea delle conversazioni online: utenti con orientamenti diversi, inclusi segmenti normalmente polarizzati, hanno espresso in larga parte posizioni critiche verso le dichiarazioni di Trump e di sostegno al Papa. Questa dinamica si è sviluppata principalmente attraverso commenti, condivisioni e rielaborazioni del messaggio papale, spesso accompagnate da framing valoriali legati a rispetto istituzionale e ruolo morale della figura pontificia.

I dati di sentiment riflettono chiaramente questo orientamento: il 93% di sentiment negativo associato alle dichiarazioni di Trump indica una reazione diffusa e fortemente critica da parte della base social, mentre l’86% di sentiment positivo verso il Papa evidenzia un livello elevato di consenso e fiducia.

Nel complesso, la dinamica osservata suggerisce un rafforzamento della percezione del Pontefice come riferimento morale, sostenuto da un capitale reputazionale solido e trasversalmente riconosciuto nelle conversazioni online.

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