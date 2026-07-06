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Trump ‘confessa’: “Espulsione di Balogun ingiusta, ho chiamato la Fifa per togliere il cartellino rosso”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Sì, ho chiamato la Fifa”. Donald Trump conferma di aver sollecitato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per ottenere la revisione (e la cancellazione) dell’espulsione rimediata da Falorin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro la Bosnia. Il cartellino rosso avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio negli ottavi. La sanzione, dopo l’intervento di Trump, è stata congelata: Balogun sarà regolarmente in campo. “Era un’espulsione ingiusta”, dice il presidente degli Stati Uniti. “Non si può perdere il miglior giocatore per una decisione sbagliata”. 

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