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Ricci (Eni): “Polo di Brindisi operativo a tappe, prima sezione in esercizio a metà 2027”

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(Adnkronos) – “Questo cantiere inizia oggi ma è un progetto che va avanti già da oltre un anno, da quando abbiamo firmato il protocollo il 10 marzo del 2025, e vedrà la prima sezione, la cosiddetta Bess, ovvero l’assemblaggio delle batterie, già in esercizio a metà del 2027”. Lo ha detto Giuseppe Ricci, direttore Trasformazione industriale di Eni, in occasione della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell’area industriale Versalis di Brindisi. 

“La gigafactory seguirà perché la costruzione parte adesso e dovrebbe entrare in funzione poi all’inizio del 2029”, ha aggiunto Ricci, spiegando che “sono previste anche delle altre fasi successive: la prima è quella della preparazione del catodo litio-ferro-fosfato, che seguirà subito dopo, e poi auspichiamo anche il riciclo, che è l’elemento conclusivo di tutto il polo industriale”. “Ricordo – ha concluso Ricci – che questo polo riceverà anche le celle che verranno prodotte, a partire dall’anno prossimo, nell’altro stabilimento in Campania, a Teverola”. 

  

economia

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