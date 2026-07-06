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Assicurazioni, Losito (EY): “Necessario ecosistema longevity per popolazione che invecchia”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “I principali trend socio demografici in Italia mostrano un invecchiamento della popolazione e un calo della fertilità. Questo fa sì che la popolazione nativa è sempre in decrescita. Come può l’economia italiana, e il settore welfare in particolare, rispondere ai problemi e ai bisogni di una popolazione che è sempre più anziana? Essere dotati di un ‘ecosistema longevity’ vuol dire avere un ecosistema tecnologico, infrastrutturale e assicurativo che possa aiutare a far fronte ai bisogni di questa popolazione che invecchia”. Così Cristian Losito, partner, financial services, consulting di EY, alla seconda giornata di lavori degli ‘Insurtech Days 2026’, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity’, la giornata interamente dedicata all’evoluzione dei modelli assicurativi in ambito vita, salute e longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. 

“Un altro tema demografico importante sono i nuclei familiari, che sempre spesso sono nuclei composti da una o due persone e non più una ‘famiglia tradizionale’ con uno o piú figli – ha aggiunto – Questo fa sì che la cura degli anziani diventerà un aspetto più critico e, di conseguenza, tutti i servizi connessi con l’assistenza all’anziano saranno sempre più importanti e al centro dell’economia”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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