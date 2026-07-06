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Fagnani e Mentana, addio alla cagnolina Bice: “Il dolore è profondo”

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(Adnkronos) – “Ciao Bice, amore infinito”. Con queste parole Enrico Mentana saluta sui social la sua cagnolina scomparsa. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore con un post condiviso sul suo profilo Instagram. Anche la compagna e giornalista Francesca Fagnani ha salutato l’amato animale: “Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n’è andata. Il dolore è profondo e personale”, ha scritto la conduttrice di ‘Belve’.  

Poi ha aggiunto: “Ci tengo però a ringraziare tutto lo staff e tutti i medici di AniCura Policlinico Veterinario Roma Sud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l’amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare”. 

 

 

Dal messaggio della giornalista pare che la piccola cagnolina sia stata in cura per diversi giorni: “Un abbraccio speciale va a Pierpaolo, sei stato speciale. E a tutti i cani e proprietari che ho conosciuto in questi giorni”. Poi, l’addio in conclusione: “Buon ponte amore mio”.  

 

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