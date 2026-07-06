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Giaconia (Trenitalia), ‘intermodalità e nuovi treni per trasporto più sostenibile’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “L’integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico è la chiave per costruire una mobilità realmente sostenibile”. Lo ha detto Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale di Trenitalia, a margine della presentazione della quarta edizione di Eco 2026 – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, illustrata nella sede nazionale di Anci a Roma. 

Giaconia ha spiegato che Trenitalia sta lavorando per ampliare l’intermodalità e semplificare l’accesso ai servizi attraverso la digitalizzazione dell’acquisto dei titoli di viaggio. “Rendere più semplice comprare il biglietto, anche tramite il formato digitale o sistemi come il tap-in tap-out, consente di abbattere le barriere che possono ostacolare l’utilizzo del trasporto pubblico”, ha affermato. Il direttore Operations Regionale ha ricordato anche il piano di investimenti destinato al rinnovo della flotta ferroviaria regionale. “Abbiamo investito oltre 7 miliardi di euro. Quest’anno sono entrati in servizio 940 nuovi treni; ne mancano 120 per arrivare, entro il prossimo anno, a 1.081 treni di ultima generazione”, ha detto. 

“Oggi l’80% della flotta regionale è già stata rinnovata”, ha aggiunto Giaconia, sottolineando che l’obiettivo è fare del trasporto ferroviario regionale “la vera dorsale di una mobilità sempre più sostenibile, integrata e accessibile”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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