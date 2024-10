Trump promette: “Proteggerò le donne, che a loro piaccia o no”

(Adnkronos) –

Donald Trump afferma che “proteggerà le donne, che a loro piaccia o no”. In un comizio in Wisconsin, il tycoon rilancia la promessa, con toni in effetti un po’ minacciosi, di voler essere il “paladino delle donne”, già fatta lo scorso settembre, provocando un’alzata di scudi da parte delle organizzazioni delle donne per i toni paternalistici che arrivano dall’ex presidente che si vanta di aver nominato i tre giudici alla Corte Suprema che hanno reso possibile l’abrograzione del diritto costituzionale all’aborto. Per questo, ha rivelato l’ex presidente del suo comizio, i suoi consiglieri gli avevano detto di non ripetere più questa cosa. “Mi ha detto, signore, pensiamo che sia inappropriato per lei dire queste cose – ha detto Trump – io pago questi tizi un sacco di soldi, vi rendete conto. Beh, io proteggerò le donne, che piaccia a loro o no. Le proteggerò dai migranti che entrano nel Paese, le proteggerò dai Paesi stranieri che vogliono colpirci con missili e con altre cose”.

L’uscita di Trump, che nelle intenzioni del tycoon dovrebbe fargli conquistare terreno tra le elettrici che a grandissima maggioranza gli preferiscono Kamala Harris, è stata immediatamente stigmatizzata dalla campagna democratica, che ha sottolineato come questa provi che al repubblicano non ha nessun rispetto per le donne. “Donald Trump pensa che lui debba prendere a decisione su cosa fare con il vostro corpo, che a voi piaccia o no”, ha scritto su X Harris che accusa Trump di voler adottare a livello nazionale le stesse leggi che restringono o aboliscono del tutto la libertà riproduttiva, mettendo a rischio la vita delle donne, che sono state adottate in decine di stati a guida repubblicana. Trump è poi tornato sulle polemiche per le parole di Biden che, secondo l’interpretazione data dalla sua campagna, avrebbe detto che i sostenitori del tycoon sono “spazzatura”, presentandosi in Wisconsin a bordo di un camion della spazzatura, con un enorme logo di Trump sul fianco. “Vi piace il mio camion della spazzatura? E’ in onore di Kamala e Joe Biden”, ha detto il tycoon con tanto di giubbotto fosforescente degli operatori ecologici. “Joe Biden dovrebbe vergognarsi, se riesce a rendersi conto di quello che fa”, ha detto l’ex presidente parlando ai giornalisti dal camion. La trovata è tesa a continuare a far montare la polemica sulla frase pronunciata dal presidente nel commentare la battuta razzista su Puerto Rico, definita “un’isola di spazzatura galleggiante”, fatta da un comico durante il rally di Trump a New York. “L’unica spazzatura che vedo io è quella dei suoi sostenitori, la sua demonizzazione degli ispanici”, ha detto Biden, e i repubblicani e lo staff di Trump hanno subito cominciato ad accusarlo di aver definito i sostenitori di Trump ‘spazzatura’, con una polemica che ricorda quella che travolse prima del voto Hillary Clinton nel 2016 per aver definito i fan di Trump ‘deplorevoli”. Non a caso, pur sottolineando che il presidente ha chiarito il senso delle sue parole, Kamala Harris ha preso le distanze dalla vicenda: “Voglio essere chiaria: io sono in forte disaccordo con ogni critica alle persone basate sul loro voto”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)