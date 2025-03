Turchia, confermato l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu

(Adnkronos) – Un tribunale di Istanbul ha confermato formalmente gli arresti del sindaco della città, Ekrem Imamoglu, nell’ambito di un’inchiesta per corruzione, quattro giorni dopo il suo fermo, che ha scatenato accese proteste. Imamoglu è stato interrogato ieri. L’ufficio del governatore di Istanbul ha intanto esteso e inasprito ieri il divieto di assembramenti in città a causa delle proteste in corso contro la detenzione del sindaco. Il nuovo divieto sarà in vigore fino al 26 marzo e proibisce, tra le altre misure, comizi, dichiarazioni alla stampa, marce, sit-in e distribuzione di volantini. Le autorità hanno anche limitato l’ingresso a Istanbul di individui o gruppi sospettati di voler partecipare ad “azioni illegali”, ha annunciato l’ufficio del governatore sul suo sito web. Sfidando il divieto, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Istanbul, radunandosi davanti all’ufficio del sindaco e al tribunale, dove Imamoglu era stato portato per essere interrogato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)