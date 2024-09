‘Twilight’ diventa una serie tv per Netflix: stavolta però a raccontare la storia è Edward

(Adnkronos) –

È ufficiale: l’universo cinematografico di ‘Twilight’ si amplia. Si parlava già da tempo di una serie televisiva ispirata al mondo di vampiri creato da Stephenie Meyer, ma ora Netflix ha annunciato di averla messa in lavorazione e ha svelato qualche dettaglio: ecco quello che sappiamo finora a riguardo. Non torneranno Robert Pattinson e Kristen Stewart, ma nemmeno ci sarà una coppia di nuovi attori a sostituire i due protagonisti iconici della saga cinematografica. Netflix ha confermato ciò che era già stato detto nei mesi scorsi: la serie sarà animata.

La saga cinematografica di ‘Twilight’, così come quella letteraria, era girata dal punto di vista di Bella Swan: gli spettatori vivevano insieme a lei la sua lenta scoperta del mondo di vampiri e licantropi che l’aveva sempre circondata. Questa volta il pubblico vedrà la storia d’amore di Bella ed Edward dal punto di vista del bel vampiro. Netflix infatti ha deciso di non realizzare un vero e proprio remake, ma di basare la serie su ‘Midnight Sun’, romanzo del 2020 in cui Stephenie Meyer riscrive la storia di ‘Twilight’ dalla prospettiva di Edward Cullen. La serie non si chiamerà dunque ‘Twilight’, ma ‘Midnight Sun’ proprio come il romanzo da cui è tratta. Sinead Daly (che ha già alle spalle show come ‘Tell Me Lies’, ‘The Walking Dead: World Beyond’, ‘Raised by Wolves’ e ‘The Get Down’) scriverà la serie e rivestirà il ruolo di produttrice esecutiva. Stesso ruolo lo avranno anche Stephen Meyer, l’autrice della saga letteraria, e la sua partner di Fickle Fish Films, Meghan Hibbett. Insieme a loro lavoreranno alla produzione anche Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill Entertainment, Erik Feig e Samie Kim Falvey di Picturestart. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)