Ucraina, attacchi russi con missili e droni: almeno 2 morti e 54 feriti

(Adnkronos) – Non si fermano gli attacchi della Russia sull’Ucraina. Un raid con drone ha colpito nelle ultime ore la città ucraina di Sumy, dove almeno una persona è morta e da dove arrivano denunce di danni in un sito industriale. Lo riporta Ukrinform, citando notizie diffuse dal sindaco ad interim, Artem Kobzar. Anche la città orientale di Kharkiv è finita nel mirino di un attacco missilistico, ha reso noto il sindaco Ihor Terekhov. E qui il bilancio parla di almeno un morto e 54 feriti, compresi due minori. Esplosioni, riporta l’agenzia Dpa, sono state segnalate anche nei sobborghi della capitale, Kiev, e nella città meridionale di Dnipro. Intanto il governatore della regione russa di Rostov, Yuri Slyusar, ha riferito che la difesa aerea ha intercettato e distrutto diversi droni ucraini. Al momento non ci sono notizie di vittime né danni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)