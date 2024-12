Ucraina, da Usa nuovi aiuti militari per 500 milioni di dollari

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti consegneranno all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 500 milioni di dollari, per sostenere il Paese di fronte all’aggressione russa. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano spiegando che il nuovo pacchetto di aiuti comprende sistemi anti droni, munizioni per i lanciarazzi Himars e veicoli corazzati. ”Gli Stati Uniti e altre 50 nazioni sono unite per garantire all’Ucraina le capacità necessarie a difendere sé stessa di fronte all’aggressione russa”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)