Ucraina, Kuleba si dimette: Kiev verso il rimpasto di governo

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha presentato oggi le sue dimissioni. Lo ha annunciato il presidente della Verkhovna Rada – il Parlamento di Kiev – Ruslan Stefanchuk, pubblicando su Facebook la foto della lettera di Kuleba. Secondo quanto riporta Kiev Independent, Stefanchuk ha spiegato che le potenziali dimissioni saranno “considerate in una delle prossime riunioni plenarie”, ma non ha fornito una data. Il passo indietro arriva all’indomani del drammatico attacco della Russia contro Poltava e poche ore che il presidente Volodymyr Zelensky, aveva annunciato “cambiamenti”. “Mi aspetto novità nella direzione della politica interna e estera. Abbiamo bisogno di maggiore interazione tra le comunità” locali “e le autorità centrali, in particolare prima della stagione invernale”, ha detto nel suo messaggio serale. Ieri sera l’Ukrainska Pravda aveva spiegato che il rimpasto di governo a Kiev avrebbe potuto coinvolgere anche il capo della diplomazia, che potrebbe essere sostituito dal suo vice, Andrei Sibiga. Il portavoce del partito di Voloydmyr Zelensky, David Arakhamia, ha parlato di un rimpasto che coinvolgerà “oltre il 50%” del governo. Ieri hanno rassegnato le dimissioni anche i ministri delle Industrie strategiche, Alexander Kamishin, della Giustizia, Denis Maliuska, dell’Ambiente e delle Risorse naturali, Ruslan Strilets, e il direttore del Fondo per le proprietà statali, Vitali Kova. In serata si è appreso poi dell’intenzione di lasciare il governo anche da parte delle vice premier Olha Stefanishyna e Iryna Vereshchuk, la prima responsabile dell’integrazione europea, la seconda dei rifugiati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)