Ucraina-Russia, blackout nel Kherson e in Crimea dopo attacchi Kiev ﻿

(Adnkronos) –

Blackout diffusi si sono verificati nel Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini. Nell’oblast di Kherson, tutti i distretti “sono completamente o parzialmente senza elettricità”, ha scritto su Telegram il governatore filorusso Vladimir Saldo. Droni ucraini hanno colpito nella notte infrastrutture energetiche in Crimea e un impianto di trattamento del gas nell’oblast’ di Orenburg, in Russia, secondo i canali di monitoraggio.

Secondo quanto riportato dal canale di notizie Telegram Exilenova Plus, si sono verificati blackout in seguito alle esplosioni registrate presso la centrale elettrica di Simferopol. Nel frattempo, la principale sottostazione elettrica di Sebastopoli è stata colpita più volte, lasciando l’intera città senza corrente, secondo quanto riportato dal canale Telegram filo-ucraino Crimean Wind. L’attacco giunge mentre le autorità di occupazione affermano che le diffuse interruzioni di corrente hanno lasciato circa metà della penisola senza elettricità.

Anche le stazioni di servizio nella Crimea occupata hanno ricevuto l’ordine di sospendere completamente la vendita di carburante ai civili a partire dal 21 giugno. Il governatore dell’oblast’ di Orenburg, Yevgeny Solntsev, ha confermato un attacco di droni ucraini nei pressi della città di Orenburg, affermando che i droni “sono stati abbattuti sopra un complesso industriale”. Ieri, droni ucraini avevano condotto un attacco su larga scala contro molteplici obiettivi in Crimea, tra cui importanti infrastrutture energetiche. Il comandante delle forze per i sistemi senza pilota, Robert “Madyar” Brovdi, ha dichiarato che l’attacco ha colpito i depositi di carburante della centrale termoelettrica di Kerch, la stazione di distribuzione del gas di Simferopol e la sottostazione elettrica 330/110 kV della Crimea occidentale.

Un attacco ucraino ha inoltre ucciso un uomo nella regione di confine russa di Belgorod, ha reso noto il ministero della Difesa russo, aggiungendo che le forze armate del Paese hanno distrutto più di 300 droni provenienti dall’Ucraina durante la notte. L’uomo è rimasto ucciso nell’esplosione di un drone nel quartiere di Veydelevsky, ha aggiunto il Comando operativo della regione di Belgorod in un messaggio su Telegram, mentre una donna, ferita alla schiena da una scheggia, è stata trasportata in ospedale. L’attacco è avvenuto dopo che un raid notturno di un drone russo aveva ucciso una donna nella regione di Kharkiv, in Ucraina.

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