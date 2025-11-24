9.1 C
Firenze
lunedì 24 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Udine, trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione in un casolare abbandonato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Due cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati oggi verso mezzogiorno in un casolare abbandonato di via Bariglaria, a Udine. Si tratta di due adulti, deceduti da molto tempo. Secondo fonti della questura di Udine che sta conducendo le indagini è probabile che i due uomini avessero occupato l’immobile inutilizzato usandolo come loro rifugio.  

Oltre alla Squadra mobile, sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del Sores Fvg per la constatazione di decesso. A segnalare la presenza dei corpi alle forze dell’ordine sarebbero stati alcuni passanti che abitano in zona. Al momento le cause del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti e del medico legale.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.1 ° C
10.8 °
8.2 °
81 %
2.2kmh
75 %
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
10 °
Gio
9 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1609)ultimora (1511)sport (50)demografica (48)attualità (33)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati