Ue, l’eco di Ventotene arriva a Bruxelles e Meloni incassa il sostegno di Salvini: “Totale fiducia”

(Adnkronos) – Dalla bufera sul Manifesto di Ventotene ai distinguo nel governo sul piano di riarmo europeo. Le polemiche italiane inseguono Giorgia Meloni fino a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio europeo su difesa, competitività e Ucraina. E le parole con cui ieri, alla Camera, la presidente del Consiglio ha stigmatizzato il testo di Altiero Spinelli, considerato uno degli atti fondativi dell'Unione europea ("non è questa la mia Europa"), continuano a risuonare non solo nei palazzi istituzionali di Roma, ma anche in quelli della capitale belga. "Non capisco cosa ci sia di offensivo nel leggere il testo. Non l'ho distorto, l'ho letto testualmente", ha precisato ieri sera Meloni prima di incontrare la presidente del Parlamento Ue Roberta Mestola. Quest'ultima, oggi, a margine della sua consueta conferenza stampa, ha definito il Manifesto di Ventotene "un pezzo di storia" e i suoi autori gli ispiratori dell'idea "federalista" dell'Europa contemporanea. Le polemiche scaturite dalle parole della premier sarebbero state uno dei temi di discussione durante la cena di ieri sera, nel ristorante di un hotel di Bruxelles, tra Meloni e la delegazione degli europarlamentari di Fdi. Un momento di team building descritto da alcune fonti presenti come "colloquiale" e "informale", in cui si sarebbe fatto riferimento anche alla veemente reazione del Pd e delle altre opposizioni al discorso di Meloni. Fonti di Palazzo Chigi, tuttavia, smentiscono "categoricamente" le ricostruzioni riportate da alcuni organi di stampa in merito ai colloqui tra il capo del governo e gli eletti di Fdi. In particolare, si precisa come Meloni non abbia mai definito la propria citazione del Manifesto di Ventotene alla Camera come "una trappola" in cui sarebbero "cascati esponenti dell'opposizione con reazioni isteriche", né "una mossa mediatica" che "ha fatto impazzire la sinistra". Deputati e senatori di Fratelli d'Italia sui social continuano a cavalcare la polemica, stigmatizzando i brani del testo di Spinelli citati da Meloni, dove si fa riferimento all'abolizione della proprietà privata e al fallimento della "prassi democratica" nelle "epoche rivoluzionarie". La stessa Meloni ha condiviso un video con le due dichiarazioni in Aula, accompagnato dalla didascalia "giudicate voi". L'accusa rivolta dal centrosinistra alla leader del governo è di aver 'orchestrato' il caso Ventotene per nascondere le divisioni nella maggioranza sulla questione del 'ReArm Eu', l'ambizioso piano per il potenziamento della difesa Ue voluto da Ursula von der Leyen. La Lega, infatti, continua a ribadire con forza la sua contrarietà al progetto. Se ieri il Carroccio, attraverso il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, sosteneva che Meloni "non ha il mandato" per approvare il ReArm Eu a Bruxelles, oggi arrivano invece parole di supporto dal segretario e vicepremier Matteo Salvini. "Mi sembra che a sinistra siano un po' divisi e nervosi. Noi abbiamo totale fiducia in Giorgia e nel governo", dichiara il ministro delle Infrastrutture, che appena il giorno prima aveva esortato Meloni a difendere l'interesse nazionale nei consessi europei, sottolineando come il riarmo "non lo sia". Fonti di Fdi al Parlamento europeo interpretano le dichiarazioni di Salvini come la classica tattica del "bastone e della carota". "E' evidente il suo tentativo di acquisire visibilità, senza però compromettere il patto di governo", riflette con l'Adnkronos un esponente conservatore. Salvini, osserva la stessa fonte, "sta provando a marcare la sua identità", ma è consapevole che "prendendo le distanze in maniera troppo netta da Meloni perderebbe consenso. Per questo, cerca di 'dosare' le sue mosse". Le distanze all'interno del centrodestra appaiono evidenti: mentre Salvini boccia il progetto di un esercito europeo, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, si dice favorevole, in linea con l'eredità politica di Silvio Berlusconi. Inoltre, a differenza della Lega, Forza Italia ha espresso il suo supporto al piano per la difesa promosso da Ursula von der Leyen. "Il presidente del Consiglio Meloni ha tutto il sostegno di Forza Italia per procedere in questa direzione, per garantire più sicurezza alle frontiere italiane, per garantire più sicurezza a tutte le nostre infrastrutture, comprese quelle cibernetiche, che sono sempre più oggetto di attacchi esterni", dichiara il ministro degli Esteri Tajani, che avverte: "Senza l'Europa, né dal punto di vista della sicurezza, né dal punto di vista dell'economia, l'Italia non può andare da nessuna parte". Per il titolare della Farnesina, l'europeismo non è materia di compromessi: se il governo fosse contro l'Europa, "io non ne farei parte". (dall'inviato Antonio Atte)