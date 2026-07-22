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Ultimo, il concerto-evento a Tor Vergata diventa un film

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(Adnkronos) – Il live dei record ‘Ultimo 2026 – La favola per sempre’ che ha radunato 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre. ‘Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata’, il film evento diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre per raccontare la notte in cui Ultimo ha scritto una gloriosa pagina di storia della musica italiana.  

Il film mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la “favola per sempre” di Ultimo: brano dopo brano, i fan potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario, che rappresenta la consacrazione di un artista che ha di fatto cambiato il panorama musicale della scena italiana contemporanea. 

Il popolo di Ultimo potrà così incontrarsi di nuovo, questa volta nei cinema, per ricantare insieme dalla prima all’ultima nota, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati, di quello che verrà ricordato come ‘Il Raduno degli Ultimi’, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo. Quello che un tempo era il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte a San Basilio è diventato un luogo vero e proprio, che la storica notte del 4 luglio ha accolto i 250.000 abitanti della città di Ultimo, cementando il legame indissolubile con la Generazione Ultimo. 

Il 22 settembre è una data dal profondo significato per Ultimo, è il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi, uscito nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Da lì ad ogni anniversario non manca da parte dei fan un pensiero, una dedica, un modo nuovo di ricordare questa data, anche con raduni che si sono tenuti nel suo luogo simbolo, in un’area del quartiere San Basilio che è ormai un punto di ritrovo fisso, ribattezzata il “Parchetto di Ultimo”, come impresso in una targa siglata dal Municipio IV della Capitale. E quest’anno il festeggiamento coinciderà con l’inizio delle proiezioni del nuovo film. La prevendita per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli è aperta da oggi, mercoledì 22 luglio. L’elenco delle sale è già disponibile sul sito ultimoalcinema.it. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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