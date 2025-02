Uomini e Donne, Chiara Pompei: ecco chi è la nuova tronista

(Adnkronos) – È andato in onda oggi, martedì 11 febbraio, un nuovo appuntamento di ‘Uomini e Donne’, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata è stata presentata la nuova tronista: Chiara Pompei. Chiara Pompei ha 23 anni ed è nata e cresciuta a Roma. È una studentessa di economia finanza e marketing e per non pesare sulle spalle dei suoi genitori, ha raccontato di aver vinto una borsa di studio che le permette di frequentare l’università e il percorso di studi che tanto sognava. Chiara vive a Roma con la sua famiglia, composta dai suoi genitori e dal fratello. Alla redazione di ‘Uomini e Donne’ ha confidato di essere particolarmente legata alle sue due nonne. La 23enne, oltre allo studio a cui dedica la maggior parte del suo tempo, ama mantenersi attiva allenandosi e ama giocare a biliardo. La giovane si è dichiarata pronta a trovare il vero amore ecco perché si è rivolta al dating show di Maria De Filippi. Chiara ha preso il posto del trono di

Martina De Ioannon

, la tronista che è uscita dal programma insieme a

Ciro Solimeno

. E condividerà il percorso con Gianmarco Steri. Nelle prossime puntate i telespettatori avranno la possibilità di conoscere altri dettagli sul carattere della giovane tronista e, in particolare, sulle preferenze che avrà sui corteggiatori. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)