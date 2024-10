Usa, almeno 190 morti per uragano Helene: un milione senza elettricità

(Adnkronos) – E’ salito ad almeno 190 il numero delle persone che hanno perso la vita a causa dell’uragano Helene che si è abbattuto sugli Stati Uniti e ha toccato terra in Florida circa una settimana fa. Lo riferisce la Nbc spiegando che oltre la metà dei decessi si è verificata nella Carolina del Nord, dove intere comunità sono state distrutte. Centinaia di persone risultano ancora disperse e le autorità hanno detto di avere alcune difficoltà nell’identificare alcuni dei morti. Intanto oltre un milione di persone sono ancora senza elettricità, secondo PowerOutage.us. Di queste, circa 400mila si trovano nella Carolina del Sud, in particolare nelle zone montuose e collinari della parte occidentale dello Stato, devastata dalle inondazioni. Circa 300mila persone sono senza elettricità nella Carolina del Nord e 264mila in Georgia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)