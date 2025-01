Valentina Lodovini chi è, l’attrice ospite oggi 21 gennaio a ‘La volta buona’

(Adnkronos) –

Valentina Lodovini sarà ospite oggi, 21 gennaio, a ‘La volta buona’, il talk show condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:00 su Rai 1. L’attrice, che attualmente è al cinema con ’10 giorni con i suoi’, parlerà della sua carriera attiva nel mondo del piccolo e del grande schermo. Valentina Lodovini è nata nel 1978 a Perugia. Dopo essersi trasferita a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo vestendo alcuni ruoli in produzioni teatrali, e presto viene conosciuta dal grande pubblico per i suoi lavori cinematografici. Debutta sul piccolo schermo con ‘Distretto Di Polizia’ e ‘Incantesimo’ nel 2003. E l’anno successivo è sul grande schermo con ‘Ovunque Sei’, di Michele Placido. Nel 2011 partecipa al film ‘Benvenuti al sud’, la commedia di grande successo diretta da Luca Miniero, ruolo per cui l’anno seguente vince il David come migliore attrice non protagonista. Ha preso parte a diverse serie televisive italiane di grande successo, come ‘Il commissario Montalbano’ e ‘Boris’, alternando ruoli drammatici a comici. Nel 2025 esce al cinema con Fabio de Luigi nella commedia ‘10 giorni con i suoi’. Nel corso della sua carriera, Valentina Lodovini ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro e il David di Donatello. Valentina Lodovini non ha mai parlato pubblicamente della sua vita sentimentale. È molto attiva sui suoi profili social, ma raramente pubblica contenuti riguardanti la sfera privata ma sono perlopiù immagini da set o shooting. Secondo alcune pagine di gossip, l’attrice avrebbe avuto una relazione con Francesco Scianna, attore con cui ha recitato spesso insieme. “Sui social non condividerei mai l’intimità. Tutto quello che è intimo, va vissuto e tenuto prezioso”, aveva dichiarato l’attrice in un’intervista a Vanity Fair, sottolineando di voler mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Oltre alla recitazione, Valentina ha detto di avere una grande passione per la letteratura e l’arte. Sempre a Vanity Fair, l’attrice ha detto: “Sono una donna che doveva nascere nel passato. Mi piace scrivere lettere, l’odore dei libri, coltivare la memoria, leggendo ogni giorno una poesia”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)