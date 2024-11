Vicenza, scontro sulla provinciale 500: un morto e tre feriti

(Adnkronos) – Grave incidente stradale attorno alle 11.30 di oggi a Meledo di Sarego, Vicenza, sulla Strada provinciale 500. Un giovane è morto, un altro è gravemente ferito in codice rosso e altre due donne sono ferite. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Mercedes station wagon che ha impattato contro una Volkswagen Scirocco messasi di traverso sulla carreggiata. I vigili del fuoco accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il giovane conducente della Scirocco e il passeggero. Nonostante i soccorsi immediati, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane conducente dell’auto, mentre il passeggero che era con lui è stato rianimato sul posto dai sanitari e poi trasferito in eliambulanza in ospedale in codice rosso. Ferita anche l’anziana passeggera della Mercedes e la conducente. Entrambe le donne sono state portate in ospedale. La strada al momento è chiusa al traffico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)