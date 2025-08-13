Video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online: la denuncia

30.8 C
mercoledì 13 Agosto 2025
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Le telecamere a circuito chiuso dell’abitazione di Caroline Tronelli, compagna di Stefano De Martino, sarebbero state violate da hacker. Le immagini, riprese all’interno dell’appartamento mentre i due si trovavano insieme, sarebbero finite in rete e diffuse su gruppi WhatsApp, Telegram e su un sito estero poi oscurato. Lo ha scritto Gabriele Parpiglia su Affaritaliani.it. La vicenda, di cui si è avuta notizia nei giorni scorsi, riguarda video che mostrerebbero momenti di vita privata. Non è chiaro se l’intrusione fosse mirata o casuale, né se gli autori cercassero materiale a sfondo sessuale o dettagli utili per compiere furti. Il materiale sarebbe stato rimosso dopo la pubblicazione, ma la Polizia postale ha già avviato indagini, ricostruendo in parte la dinamica e aprendo la strada a possibili procedimenti penali per violazione della privacy e altri reati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

