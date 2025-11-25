Violenza su donne, Fondazione Fiera Milano illumina di rosso sede Palazzina degli Orafi

(Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi a Milano la storica Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano, sarà illuminata di rosso. Un segno con cui la Fondazione desidera ribadire la necessità di mantenere alta l’attenzione su un tema che continua a rappresentare un’emergenza sociale. Lo rende noto la stessa Ffm, sottolineando che i numeri confermano la gravità e la diffusione della violenza di genere nel nostro Paese: sono circa 6 milioni e 400mila le donne italiane tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto nel corso della vita almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Nel dettaglio, il 18,8% ha subìto violenze fisiche, mentre il 23,4% ha subìto violenze sessuali.

“In una giornata come questa -spiega il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti- è fondamentale ribadire che ciascuno, nel proprio ruolo, ha il dovere di contribuire alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto e sulla tutela. Illuminare la nostra sede è un gesto semplice, ma rappresenta il nostro impegno nel sensibilizzare la comunità e nel ricordare che la violenza non è mai un fatto privato: è una ferita collettiva, che richiede responsabilità, consapevolezza e azioni concrete”.

Fondazione Fiera Milano, da sempre legata al territorio da un forte rapporto di reciprocità, rafforza il proprio impegno nel promuovere uguaglianza e integrazione sociale, elementi essenziali per lo sviluppo della comunità. Attraverso iniziative mirate a favorire l’inclusione e ridurre le diseguaglianze, la Fondazione pone l’innovazione sociale al centro del suo operato, sostenendo progetti ad alto impatto e collaborando con enti e istituzioni. Le recenti emergenze sociali globali hanno confermato questa vocazione, che continuerà a guidarne le attività future, con particolare attenzione alle fasce più fragili. Con questa iniziativa, la Fondazione rinnova infine la propria adesione alle campagne di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e discriminazione, promuovendo un messaggio di solidarietà e rispetto.

