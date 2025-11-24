12.6 C
Firenze
lunedì 24 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Volandri: “Sinner ci ha fatto i complimenti per la Davis”. Poi ‘svela’ il consiglio di Jannik

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner non dimentica la sua Italia e festeggia (a distanza) la Coppa Davis, con tanto di complimenti a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e gli azzurri protagonisti dello storico tris. A raccontarlo è il capitano dell’Italia Filippo Volandri, ospite a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1: “Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi ‘fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'”. 

Volandri guarda già avanti e risponde così sulle possibilità dell’Italia di fare il poker nel 2026: “Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.6 ° C
13 °
10.9 °
88 %
1.5kmh
40 %
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1620)ultimora (1521)sport (51)demografica (48)attualità (33)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati