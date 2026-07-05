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Wimbledon, il programma di oggi: da Djokovic a Sinner, tutti i match e dove vederli

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(Adnkronos) – Settima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, domenca 5 luglio, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e testa di serie numero uno chiuderà il programma sul campo central contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Tocca anche al serbo Novak Djokovic che aprirà le danze sul Centre Court contro il russo Roman Safiullin. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming. 

 

Ecco il programma di oggi a Wimbledon:  

Centrale, dalle 14:30
 

Safiullin-Djokovic  

Sabalenka-Osaka 

Sinner-Mochizuki 

Campo 1, dalle 14 

Pegula-Jovic 

Auger Aliassime-Davidovich Fokina 

Benic-Gauff 

Campo 2, dalle 12 

Muchova-Krejcikova 

Hurkacz-Struff 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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