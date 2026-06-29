Wimbledon, oggi Darderi-Quinn: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Esordio a Wimbledon 2026 per Luciano Darderi. Oggi, lunedì 29 giugno, l’azzurro affronta lo statunitense Ethan Quinn sul campo numero 15, nel primo turno dello Slam inglese. Il loro sarà il terzo incontro in programma su quel campo. Il vincente di questa partita se la vedrà al secondo turno contro chi passerà tra il giapponese Mochizuki e il britannico Basing. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.

Darderi e Quinn non si sono mai affrontati in carriera, la sfida di oggi è dunque un inedito. Il match inizierà non prima delle 16.

Il match tra l’azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Ethan Quinn sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now.

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