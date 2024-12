X Factor, è boom di ascolti: per vittoria di Mimì quasi 1,8 milioni di spettatori

(Adnkronos) –

Trionfo di ascolti per X Factor 2024. La finale, la prima in esterna nella storia internazionale del format, ha visto il trionfo di Mimì e del suo giudice Manuel Agnelli, una Piazza del Plebiscito piena di fuochi d’artificio e 1.765.000 spettatori medi, un dato che è in crescita del +51% rispetto alla scorsa stagione.

La finalissima dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1 e TV8, è stata la più vista delle ultime 4 stagioni con uno share tv complessivo, tra TV8 e Sky, dell’8,6%; 4.717.000 contatti tv unici. Nel complesso, i liveshow di questa edizione si chiudono con una media, al giovedì sera, di 739mila spettatori solo su pay (crescita del +23% rispetto alla scorsa edizione); tra Sky e TV8, il dato nei sette giorni (che quindi esclude il gran finale di ieri) sale a 1.878.000, pari ad un +24% rispetto a un anno fa. Sono dati che fanno di #X2024 la migliore delle ultime quattro stagioni. Sui social la finalissima di #XF2024 ha raggiunto oltre 574mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear, in crescita del +87% rispetto allo scorso anno e del +60% rispetto a una settimana fa; nella rilevazione Same Day 24/7 le interazioni sono state oltre 617mila, +78% rispetto a un anno fa e +58% rispetto alla semifinale. Con questi dati social, la finale è stata ovviamente la miglior puntata dell’anno e primo evento della serata televisiva di ieri. Complessivamente, a livello di Social Tv Audience in rilevazione Linear, lo show in questa stagione ha ottenuto quasi 5 milioni di interazioni, con una crescita del +58% rispetto all’anno passato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)